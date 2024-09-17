Под Тверью лодка врезалась в ограждение, есть пострадавшие

В Тверской области моторная лодка врезалась в бетонное ограждение. МЧС сообщает, что в аварии пострадали несколько человек.
ЧП произошло на реке Шоша. Известно, что в результате аварии пострадали люди. Информация уточняется.
На место происшествия выехали сотрудники Конаковского отделения государственной инспекции по маломерным судам, полиции и бригада скорой медицинской помощи.
Накануне моторная лодка столкнулась с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки в акватории реки Кама. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.
Тверь, Зоя Осколкова
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