Под Тверью лодка врезалась в ограждение, есть пострадавшие

В Тверской области моторная лодка врезалась в бетонное ограждение. МЧС сообщает, что в аварии пострадали несколько человек.

ЧП произошло на реке Шоша. Известно, что в результате аварии пострадали люди. Информация уточняется.

На место происшествия выехали сотрудники Конаковского отделения государственной инспекции по маломерным судам, полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Накануне моторная лодка столкнулась с бетонным основанием законсервированной нефтяной вышки в акватории реки Кама. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.

Тверь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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