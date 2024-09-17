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Вторник, 17 сентября 2024, 15:56 мск

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Украинские дроны атаковали сразу два белгородских села

Украинские дроны атаковали сразу два села в Белгородской области. Целями удара стали социальный объект и аграрные предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Петровка Белгородского района одну бомбу сбросили на социальный объект, в результате выбиты окна и посечён фасад. Второй взрыв прогремел на территории сельхозпредприятия – повреждено здание.

В селе Зиборовка Шебекинского округа снаряд повредил газовое оборудование на территории сельхозпредприятия.

«Предварительно, обошлось без пострадавших», – добавил губернатор.

Накануне ВСУ обстреляли Белгород. 10 человек пострадали, двое попали в реанимацию.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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