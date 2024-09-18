ПВО помешала массированной атаке дронов на Курскую и Брянскую области

Средства ПВО сбили более 40 украинских беспилотников над Курской и Брянской областями в ночь на 18 сентября. ВСУ также пытались ударить по Курской области двумя ракетами.
«Этой ночью две украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО», – сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем блоге. Он напомнил жителям области, что опасно приближаться и трогать обломки сбитых беспилотников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ несколько раз за ночь пытались атаковать регион с помощью дронов. Всего сбиты 15 БПЛА самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале главы региона.
Накануне ВСУ также предприняли массированную воздушную атаку на российские регионы. Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 15 штук.
Курск, Наталья Рязанова
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