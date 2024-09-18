Минобороны уточнило данные по атаке ВСУ – сбиты 54 дрона

Киевский режим организовал атаку с помощью беспилотников на пять регионов в центре России. За ночь сбиты 54 дрона, следует из данных Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА над территорией Курской области, 16 – над Брянской областью, семь – над Смоленской, три – над Белгородской и один – над Орловской областями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил уничтожение дронов над городами Ельня и Рославль. Он также уточнил, что после основной волны ВСУ атаковали регион с помощью еще двух беспилотников.

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены еще два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», – говорится в блоге губернатора.

Ранее главы Курской и Брянской областей сообщили, что средства ПВО сбили более 40 украинских беспилотников в ночь на 18 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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