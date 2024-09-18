Два человека ранены в селе под Шебекино

Два мирных жителя села Муром в Шебекинском округе ранены во время обстрела с украинской стороны. Повреждены пять частных домов и храм, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После обстрела два человека обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного множественные поверхностные раны лица, у второго – баротравма и ссадины на голове. Первого пострадавшего медики отпустили лечиться дома, а второй сам отказался от госпитализации.

В пяти частных домах и местном храме выбиты окна, посечены кровли и фасады. Разрушен гараж. Повреждены линии газо- и электроснабжения.

Губернатор заверил, что аварийные бригады готовы приступить к ремонту, но ждут разрешения от военных.

Ранее утром при атаке украинского беспилотника на автобус в городе Шебекино пострадали четыре человека.

Муром, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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