Еще один белгородец ранен при атаке дрона на автомобили

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника два автомобиля в Белгородской области. Водителя грузовика сильно ранило осколками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Грузовой автомобиль попал под удар ВСУ во время посевных работ недалеко от Шебекино. Водитель получил множественные осколочные ранения, но сумел на попутках добраться до районной больницы. Оттуда его после оказания первой помощи отвезут в областную больницу.

Дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль рядом с селом Никольское в Белгородском районе. Машина сильно повреждена.

Утром украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Шебекино, и четыре человека пострадали.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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