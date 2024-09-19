Два энергетика ранены при атаке украинского дрона

Два сотрудника компании «Россети» пострадали в результате атаки украинского беспилотника на приграничные районы Курской области. Аппарат врезался в автогидроподъемник, когда энергетики ремонтировали ЛЭП.

«ВСУ атаковали энергетиков дроном во время восстановления электроснабжения. Беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, ударил в автогидроподъемник. Вследствие взрыва специалисты получили осколочные ранения разной степени тяжести. От более серьезных травм их спасли бронежилеты и действия по самозащите», – рассказала пресс-служба компании.

Оба пострадавших находятся на лечении в Курской областной больнице. Их жизням ничто не угрожает. За проявленное мужество и добросовестный труд им вручены награды губернатора – медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

Ранее сотрудник МЧС пострадал в результате атаки украинского беспилотника на Горловку. Дрон ударил в момент, когда пожарные тушили загоревшуюся сухую траву.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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