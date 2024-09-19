ПВО сбила дроны ВСУ над Курской и Белгородской областями

Система ПВО помешала ночной атаке ВСУ на российские регионы. За ночь сбиты три беспилотника над центром страны.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

О пострадавших среди мирного населения не сообщалось. На момент публикации новости в Курской области продолжал действовать режим ракетной опасности.

Накануне российские силы помешали массированной атаке украинских дронов на регионы РФ. За ночь средства ПВО сбили 54 БПЛА над пятью регионами в центре России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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