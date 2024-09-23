Гладков рассказал о состоянии раненных во время обстрела

Число пострадавших в результате обстрела Белгородского района с украинской стороны увеличилось до 15 человек. Двое раненых находятся в критическом состоянии.
Врачи оставили в стационаре 13 пострадавших. За жизнь двух человек до сих пор борются.
«Из-за обстрелов ВСУ пострадали 15 мирных жителей. 13 находятся в больнице, два человека в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти им жизнь. Если будет необходимость, отправим их в Москву», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.
Накануне украинские боевики обстреляли село Черемошное Белгородского района. Первоначально сообщалось о 10 раненых мирных жителях.
Белгород, Наталья Рязанова
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