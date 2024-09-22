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Воскресенье, 22 сентября 2024, 17:57 мск

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В белгородском селе ранены 10 человек после обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Украины в селе Черемошное Белгородского района ранены 10 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и 7 бойцов самообороны.

«Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода, ещё четверых – в областную клиническую больницу. Состояние 3 мужчин оценивается медиками как тяжёлое, у пятерых – средняя степень тяжести, двое – в удовлетворительном состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил он.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», – добавил губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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