ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать дронами центр России

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников центральные регионы России. Система ПВО обнаружила и обезвредила восемь украинских дронов в ночь на 23 сентября.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских аппарата над территорией Белгородской области и четыре – над территорией Курской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Накануне система ПВО сбила 15 украинских дронов над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.
Москва, Наталья Рязанова
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