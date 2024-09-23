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Понедельник, 23 сентября 2024, 08:28 мск

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ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать дронами центр России

Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать с помощью беспилотников центральные регионы России. Система ПВО обнаружила и обезвредила восемь украинских дронов в ночь на 23 сентября.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских аппарата над территорией Белгородской области и четыре – над территорией Курской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне система ПВО сбила 15 украинских дронов над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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