В Красноярске родители умерших от отравления детей пришли в сознание

Оба родителя из отравившейся во время ужина семьи пришли в себя. Все их четверо детей умерли, специалисты выясняют точную причину смерти, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ночное время 23 сентября умер последний из отравившихся детей – 12-летняя девочка. Усилия врачей в отношении взрослых членов семьи увенчались успехом – оба родителя пришли в себя.

«В настоящее время родители детей находятся в больнице скорой медицинской помощи. Их состояние стабильное, близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание», – рассказала старший помощник главы краевого главка СКР Юлия Арбузова.

Пострадавшая женщина беременна, плоду ничто не угрожает.

ЧП случилось в селе Красная Сопка вечером 20 сентября. Семья поужинала купленными в местном магазине пельменями и наутро всех госпитализировали с симптомами отравления. 21 сентября умерли двое детей: 6 и 13 лет, на следующий день умерла 11-летняя девочка. Экспертиза показала, что семейство отравилось токсичным веществом, дополнительная экспертиза должна установить, каким именно.

По данным Управления Россельхознадзора по региону, магазин «Олимп» в Назаровском районе работал с нарушениями ветеринарных требований.

«Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», – говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела по ст. 238 УК РФ продолжается.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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