Система ПВО сбила 12 украинских БПЛА над регионами РФ

Система ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Сбиты 12 украинских дронов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО семь украинских аппаратов уничтожены над территорией Белгородской, четыре над территорией Курской и один над территорией Брянской областей», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в результате украинской атаки и работы ПВО никто из мирных граждан не пострадал, на земле разрушений нет.

Ранее из Тихорецкого района Краснодарского края эвакуировали 1200 человек после атаки беспилотников с украинской стороны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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