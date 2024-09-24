Посольство в Бейруте призвало россиян не ездить в Ливан

Посол России в Бейруте Александр Рудаков призвал россиян отказаться от поездки в Ливан. Дипмиссия не получала сообщений о пострадавших в результате израильских ударов граждан РФ.

Посольство постоянно поддерживает связь с соотечественниками в Ливане. Всем, кто обеспокоен за свою безопасность, посоветовали покинуть страну коммерческими рейсами.

«Настоятельно рекомендуем следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности. В Ливане пока функционирует аэропорт, у всех желающих есть возможность покинуть страну», – говорится в телеграм-канале дипмиссии.

По его словам, в посольство не поступали сообщения о пострадавших россиянах. Дипломаты находятся в контакте с ливанскими правоохранителями и организациями соотечественников, чтобы следить за ситуацией.

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану увеличилось до 492 человек, пострадавших – до 1645 человек.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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