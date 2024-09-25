Врачи отправили двух раненых детей из Белгорода в Москву

Белгородские врачи решили отправить раненых детей для лечения в Москву. За минувшие сутки еще шесть мирных граждан пострадали во время обстрелов ВСУ.

Шесть человек ранены в результате воздушных атаки украинских боевиков на регион. Пятерым понадобилось лечение в стационаре. Двух пострадавших отправили в Москву.

«Двух детей и их мам из села Архангельское, которые получили тяжелые ранения накануне, отправили в Москву, где им уже оказывается необходимая помощь», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщил, что при обстреле Архангельского четыре человека получили тяжелые ранения. Двое пострадавших – дети, и врачам пришлось побороться за их жизнь.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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