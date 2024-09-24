Медики борются за жизнь четырех раненых в Белгородской области

Четыре мирных жителя Белгородской области были серьезно ранены во время обстрела региона украинскими боевиками. Врачи делают все для спасения их жизней, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Накануне двое взрослых и 15-летняя девочка были убиты во время обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. Первоначально сообщалось о двух раненых мирных жителях, среди которых был ребенок. Гладков уточнил, что пострадавших было четверо, всем потребовалась серьезная помощь медиков.

«Четыре человека получили тяжелые ранения, двое из них – дети. Сейчас медики борются за их жизнь», – сказал губернатор в утреннем видеообращении.

Днем ранее украинские боевики ранили 15 мирных жителей Белгородской области, из них двое находились в критическом состоянии.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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