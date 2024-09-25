Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тамбовской области

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Авария произошла у населенного пункта Березка сегодня утром. В дежурную часть поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета.

На место происшествия направили оперативную группу и одно отделение пожарной части №5. Данных о пострадавших не приводится.

Накануне легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Алтайском крае. Борт зацепил линию электропередач во время обработки полей с воздуха. На борту находился только пилот, он не пострадал.

Тамбов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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