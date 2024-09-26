На Белгородщине работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство

Работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство в Краснояружском районе Белгородской области. Тракторист ранен, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП случилось около села Графовка. Трактор полностью сгорел в результате взрыва.

«Пострадал тракторист. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом доставлен в Краснояружскую районную больницу. После оказанной первой медицинской помощи бригада скорой доставит его в областную клиническую больницу», – говорится в телеграм-канале губернатора.

ВСУ во время обстрела ранили двух детей, которые оказались в тяжелом состоянии. Накануне белгородские врачи отправили их для лечения в Москву.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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