В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Следственный комитет задержал девять фигурантов дела об организации нелегальной миграции в Москве. Они обеспечивали иностранцев поддельными паспортами и справками о регистрации в ДНР для получения гражданства России, сообщила пресс-служба СКР.

Сотрудники СКР и ФСБ раскрыли банду, действовавшую с 2023 года. Фигуранты использовали связи с чиновниками, занимавшимися выдачей гражданства РФ. Операция проводилась одновременно в Москве и Подмосковье, Ростовской и Тульской областях.

По версии следствия, подозреваемые подыскивали уроженцев Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство РФ. За 150-350 тыс. рублей банда изготавливала подложные пластиковые паспорта Украины и фиктивные справки о регистрации в Донецкой Народной Республике. Это позволяло мигрантам получить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Проведено 30 обысков на территории Москвы, ДНР, Ростова-на-Дону, Тулы. Изъяты многочисленные штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства. Задержаны девять организаторов преступной группы, им предъявлено обвинение», – пояснили в СКР.

В Санкт-Петербурге полиция задержала владеющих сетью хостелов супругов по делу об организации канала нелегальной миграции. Фиктивную регистрацию в их заведениях оформили порядка 900 иностранцев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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