Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11 человек

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 11 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура на территории республики.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», – говорится в сообщении министерства. Ранее сообщалось о девяти погибших, но были найдены тела еще двух человек.

Общее число пострадавших достигло 22 человек. 11 человек погибли, из них двое – дети. Пожарные сумели полностью справиться с огнем, на месте происшествия работают криминалисты и специалисты по пожарам для выяснения причин инцидента. В республике объявлен траур.

«Случилась трагедия. Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днём траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Мы рядом с вами и во всём поддержим», – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что виновные понесут наказание. Теперь, когда пожар потушен, экстренные службы начнут устранять последствия ЧП.

Накануне вечером взорвалась АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Здание заправочной станции полностью разрушено, а техстанция и столовая сильно выгорели. Повреждены три автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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