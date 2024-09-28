Спасатели нашли тело еще одного погибшего на АЗС в Дагестане

Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате взрыва на АЗС в Дагестане. Общее число жертв инцидента выросло до 12 человек, сообщил минздрав республики.

«Под завалами были найдены еще тела погибших, и их число увеличилось до 12 человек, из которых двое – дети. На утро 28 сентября в стационарах Махачкалы остаются на лечении четверо раненых», – говорится в сообщении минздрава.

Всего в больницы поступили восемь пострадавших. Четырех с легкими повреждениями и тех, чье состояние улучшилось, отпустили домой, они будут лечиться амбулаторно.

Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести. Угрозы для их жизней нет, но врачи оставили их под круглосуточным надзором в стационарах.

Взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет Махачкалы прогремел накануне вечером. Первоначально сообщалось о пяти погибших. Когда пожарным удалось справиться с огнем, под завалами нашли тела еще нескольких человек. СКР квалифицировал случившееся как оказание небезопасных услуг, повлекшее гибель более двух человек, ведется расследование. 28 сентября объявлено днем траура в республике.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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