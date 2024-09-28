Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13 человек

Спасатели нашли еще одно тело на месте АЗС, где накануне прогремел взрыв. Общее число погибших достигло 13 человек.

«В Дагестане обнаружен еще один погибший», – сообщила пресс-служба МЧС России.

Следователи установили, что на АЗС в поселке Новый Хушет было два взрыва, которые привели к мощному пожару. Предварительно, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено. Назначены несколько экспертиз: для установления причины взрывов, для уточнения причины смерти погибших и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Взрыв прогремел накануне вечером. Здание АЗС полностью разрушено, здания столовой и технической станции заметно выгорели. Пожарные несколько часов боролись с огнем. Продолжается разбор завалов на месте происшествия.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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