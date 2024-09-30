В Белгородской области один человек убит, один ранен при атаке БПЛА

Один человек погиб, один пострадал в результате атаки украинского дрона на посёлок Октябрьский Белгородского района. Еще два БПЛА сбиты над регионом системой ПВО.

Боец самообороны получил серьезные ранения во время атаки дрона. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил, что врачи сделали все возможное для спасения жизни пострадавшего.

«При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы. Также ранен мирный житель», – написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадавший получил ожоги предплечья и голеней. Бригада скорой помощи оказала ему помощь на месте, и пострадавший отказался ехать в больницу.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области.

Накануне три мирных жителя были ранены, когда украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородском районе.

Октябрьский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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