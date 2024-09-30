В Красноярском крае похоронили умерших от отравления детей

Похороны умерших от отравления детей состоялись в Красноярском крае, пишут «Известия».

Процессия состояла в основном из родственников пострадавшей семьи. Всех четырех детей похоронили в один день.

Как сообщал «Новый День», в селе Красная Сопка в больницу попало целая семья с четырьмя детьми. У всех были симптомы отравления, взрослые некоторое время находились без сознания, дети умерли в течение двух суток несмотря на усилия врачей. Позже оба родителя пришли в себя и поправились достаточно для выписки из больницы.

Предварительно считалось, что семья отравилась продуктами из магазина, но эксперты не нашли вредных веществ в еде и товарах магазина. По итогам следующих исследований специалисты связали смерть детей с отравлением средством от насекомых. При повторном допросе родители рассказали, что отец семейства в день происшествия обработал весь дом дихлофосом. Семья вернулась домой через два часа после обработки и, не проветрив дом, продолжила заниматься своими делами. Была открыта только небольшая форточка на кухне.

Расследование продолжается.

Красная Сопка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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