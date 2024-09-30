СКР возбудил дело против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева

Исполняющий обязанности заместителя главы правительства Башкирии Алан Марзаев стал фигурантом уголовного дела о взятке, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении и.о. заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Расследование ведется Главным следственным управлением ведомства. По версии следствия, Марзаев получил 37 млн рублей от дорожно-строительной компании в качестве взятки за покровительство и гарантию заключения госконтрактов на строительство автодорог. Деньги передавали через министра транспорта республики Александра Клебанова.

В Московской области задержан бывший первый замглавы регионального правительства Илья Бронштейн и его сообщники по делу о взяточничестве.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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