Следователи раскрыли мошенничество при рубке леса для Минобороны РФ

Возбуждено очередное уголовное дело о крупном мошенничестве при исполнении государственных контрактов для министерства обороны РФ. На этот раз махинации выявлены при рубке леса. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

В частности, расследуется уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака и генерального директора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна.

По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя многомиллионный государственный контракт по рубке лесных насаждений, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн рублей. Похищенные деньги фигуранты распределили между собой.

Как уточняется, Авдоляну судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Случаку – в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 млн рублей наложен арест.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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