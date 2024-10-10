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Четверг, 10 октября 2024, 10:31 мск

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На Алтае 19-летнего иностранца арестовали за финансирование терроризма

В Алтайском крае мигранта из Таджикистана подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает региональное управление СКР.

19-летний уроженец Таджикистана поддерживал связь с мужчиной, который участвовал в террористической организации. Через некоторое время он решил материально поддержать своего знакомого и перевел ему десять тысяч рублей.

«Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», – говорится в сообщении.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. В настоящее время иностранец находится под стражей.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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