На Алтае 19-летнего иностранца арестовали за финансирование терроризма

В Алтайском крае мигранта из Таджикистана подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает региональное управление СКР.
19-летний уроженец Таджикистана поддерживал связь с мужчиной, который участвовал в террористической организации. Через некоторое время он решил материально поддержать своего знакомого и перевел ему десять тысяч рублей.
«Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», – говорится в сообщении.
В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о финансировании терроризма. В настоящее время иностранец находится под стражей.
Барнаул, Зоя Осколкова
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