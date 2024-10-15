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Вторник, 15 октября 2024, 12:13 мск

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Житель Ульяновска застрелил соседей и открыл огонь по полицейским

Фото: Pixabay

В Ульяновске мужчина застрелил соседей, посчитав их слишком шумными, а также открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским. Ответными выстрелами он был убит.

Инцидент произошел в доме на улице Варейкиса. Местный житель был недоволен слишком шумными соседями и решил с ними расправиться. Он поднялся этажом выше и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. В результате пара скончалась на месте происшествия.

Когда на вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, то в дверном проеме они увидели мужчину с оружием, который произвел несколько выстрелов по правоохранителям. «В соответствии с положениями закона сотрудник полиции применил огнестрельное оружие, ранив злоумышленника. До прибытия бригады скорой помощи полицейскими оказывалась первоначальная доврачебная помощь, однако нападавший скончался в присутствии медиков», – сообщили в региональном управлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям 105 и 317 УК РФ (убийство и покушение на жизнь сотрудников полиции). На месте происшествия работают следователи-криминалисты.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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