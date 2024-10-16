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Среда, 16 октября 2024, 20:42 мск

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Начальник стройуправления Минобороны РФ обвиняется в получении взяток на 34 млн рублей

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования по уголовному делу о получении взяток начальником управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» Минобороны России Игоря Куща, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным ведомства, в период с декабря 2022 по март 2024 года Кущ получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму свыше 34 млн рублей за оказание им содействия в приобретении у ФГУП «ГВСУ № 14» высвобождаемой дорожно-строительной техники.

В отношении Куща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество стоимостью более 50 млн рублей наложен арест.

После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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