Житель Рязани прятал наркотики в шоколадные батончики

В Рязани задержали 38-летнего безработного мужчину, который замаскировал запрещенные вещества под шоколадные батончики. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«По заданию кураторов из теневого наркомаркета он забрал из тайника в соседнем регионе упаковку с 10 брикетами гашиша, обернутыми в оригинальную упаковку из-под шоколадных батончиков известной марки, и на автомобиле привез в Рязань», – говорится в сообщении.

Наркокурьер планировал распространять гашиш с помощью тайников на территории города, но в момент перевозки товара был задержан правоохранителями.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).

Рязань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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