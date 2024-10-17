В Тульской области задержали полицейских за организацию незаконной миграции

В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, полицейские с 2020 по 2024 год за деньги выдавали квоты на разрешение временного проживания иностранным гражданам, зная, что сведения об их адресах пребывания и местах работы недостоверны. Предполагается, что правоохранители действовали в составе преступного сообщества.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

«В настоящее время подозреваемые задержаны. По месту их жительства и работы следователями проводятся обыски, изымаются предметы, имеющие значение для следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», – говорится в сообщении.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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