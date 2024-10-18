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Пятница, 18 октября 2024, 09:15 мск

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В Ингушетии задержали члена террористической организации

В Ингушетии задержали сторонника террористической организации. В машине злоумышленника изъяли гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подозреваемый был задержан в рамках расследования инцидента с расстрелом автомобиля сотрудников центра «Э». Правоохранители остановили автомобиль для проверки и во время осмотра обнаружили гранату.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина является членом баталхаджинской террористической организации.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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