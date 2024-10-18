В Ингушетии задержали члена террористической организации

В Ингушетии задержали сторонника террористической организации. В машине злоумышленника изъяли гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.
Подозреваемый был задержан в рамках расследования инцидента с расстрелом автомобиля сотрудников центра «Э». Правоохранители остановили автомобиль для проверки и во время осмотра обнаружили гранату.
Позже выяснилось, что задержанный мужчина является членом баталхаджинской террористической организации.
Магас, Зоя Осколкова
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