В Ингушетии задержали члена террористической организации

В Ингушетии задержали сторонника террористической организации. В машине злоумышленника изъяли гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

Подозреваемый был задержан в рамках расследования инцидента с расстрелом автомобиля сотрудников центра «Э». Правоохранители остановили автомобиль для проверки и во время осмотра обнаружили гранату.

Позже выяснилось, что задержанный мужчина является членом баталхаджинской террористической организации.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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