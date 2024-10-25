Система ПВО сбила беспилотники над Курской и Орловской областями

Сегодня в период с 14:30 до 15:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один над территорией Курской области.
Как уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, сегодня в течение дня над регионом было сбито в общей сложности четыре беспилотника. По его словам, повреждений объектов и пострадавших нет. На месте инцидентов работают оперативные службы.
Москва, Светлана Антонова
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