российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 октября 2024, 16:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сбила беспилотники над Курской и Орловской областями

Сегодня в период с 14:30 до 15:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один над территорией Курской области.

Как уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, сегодня в течение дня над регионом было сбито в общей сложности четыре беспилотника. По его словам, повреждений объектов и пострадавших нет. На месте инцидентов работают оперативные службы.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Никаких разменов, но компромиссы возможны: Путин раскрыл позицию России по урегулированию конфликта на Украине / «Что и как мы будем делать – это наше дело»: Путин ответил на вопрос о северокорейских войсках в России / «Мяч на их стороне»: Путин рассказал об очередном отказе Зеленского договариваться о мире / Российские войска окружили подразделения ВСУ в Курской области / «Уперся напрочь…» Запад раздражен позицией Зеленского / «Наихудший вариант…» Киев готовит мобилизацию женщин / G7 даст Украине в кредит $50 млрд за счет российских активов / Politico: семь стран НАТО выступили против приглашения Украины в альянс

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,