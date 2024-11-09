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Суббота, 9 ноября 2024, 09:17 мск

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Средства ПВО перехватили 50 беспилотников над семью регионами России

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку массированного удара по объектам на территории РФ c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает министерство обороны, в общей сложности было перехвачено 50 БПЛА над семью регионами. Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью – 28.

Еще 12 боевых аппаратов перехвачено над Курской областью, четыре над территорией Новгородской области, по два – над Смоленской и Тульской областями, и по одному – над Орловской и Тверской областями.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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