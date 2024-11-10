В Калужской области произошел пожар после удара беспилотника

Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района Калужской области.

Как сообщил глава региона Владислав Шапша, все экстренные службы оперативно выдвинулись на место.

«Дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Калуга, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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