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Вторник, 12 ноября 2024, 22:10 мск

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Над Брянской областью сбито 11 украинских беспилотников

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины предприняли попытку массированной атаки на Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает министерство обороны РФ, в регионе были перехвачены и уничтожены 11 беспилотников.

В ведомстве отметили, что атака велась с 17:30 до 20:00 мск. В это время ещё два аппарата были сбиты над территорией Белгородской области.

Глава Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

На местах работают оперативные и экстренные службы.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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