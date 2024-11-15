Полицейский застрелил женщину на кладбище и покончил с собой

В Оренбургской области участковый похитил женщину, вывез ее на кладбище и застрелил из табельного оружия, а затем совершил суицид. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По данным следствия, сотрудник полиции заковал знакомую в наручники, посадил в служебную машину и вывез на кладбище поселка Первомайский. Участковый выстрелил в женщину из табельного пистолета, от полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

После этого мужчина покончил с собой в служебном автомобиле.

В Оренбургский районный суд поступили материалы результатов расследования. «По делу назначено судебное заседание», – добавили в пресс-службе.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube