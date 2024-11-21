На подлете к Севастополю сбита украинская ракета

Севастополь подвергся атаке со стороны украинских войск. Как сообщил глава региона Михаил Развожаев, по предварительным, данным сбита противокорабельная ракета «Нептун».

«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», – подчеркнул Развожаев, добавив позже, что ракетная опасность в Севастополе уже отменена.

Севастополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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