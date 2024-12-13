Украинские FPV-дроны атаковали пассажирскую маршрутку в Херсонской области: один человек погиб, двое – ранены

Сегодня в Херсонской области на въезде в Голую Пристань произошёл вопиющий акт террора, в результате которого один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, два FPV-дрона противника атаковали пассажирскую маршрутку, выполнявшую регулярный рейс.

«В результате этого бесчеловечного удара погиб мужчина. Ещё двое пассажиров, среди которых учительница средней школы и мужчина, были ранены», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Геничевск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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