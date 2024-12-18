Средства ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области

Сегодня силы и средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по Ростовской области. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, противник пытался нанести удар десятью ракетами.

По информации дежурных служб, в Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской, уточнил глава Ростовской области, добавив, что на месте ЧП работают дежурно-спасательные службы.

Вместе с тем, по его словам, осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено.

«По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Информация о разрушениях уточняется», – добавил Слюсарь.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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