Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены в общей сложности 42 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.

Как уточнили в министерстве обороны РФ, 20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по восемь БПЛА – над территориями Ростовской и Брянской областей, пять – над территорией Курской области и один – над территорией Краснодарского края.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в его регионе основной целью противника стали объекты топливо-энергетической инфраструктуры. «К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», – пояснил он.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь со своей стороны отметил, что беспилотники были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово. «По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется», – сообщил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в его регионе пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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