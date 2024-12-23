Взятка в 43 млн рублей: против экс-мэра Сочи возбудили еще одно дело

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена на более чем 43 млн рублей через жену. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По версии следствия, взятку от сочинского предпринимателя взятку Копайгородский получили через супругу, которая выступила в роли посредника, в ноябре 2023 года. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму свыше 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать бизнесмену благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.

Напомним, Копайгородского задержали 25 сентября в зоне проведения СВО, куда он ушел добровольцем после увольнения в мае с поста главы города-курорта. Ему вменяется хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) путем присвоения двух земельных участков. Ущерб по делу оценен в 3,7 млн руб. Бывший мэр помещен под стражу.

Супругу экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую задержали в ноябре и отправили под домашний арест. Ей, как и мужу, предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Оба фигуранта дела не признают свою вину.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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