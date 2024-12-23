Над Ростовской областью сбили девять беспилотников

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что основной удар пришелся на район Миллерово.

«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube