Над Ростовской областью сбили девять беспилотников

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что основной удар пришелся на район Миллерово.
«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Ростов-на-Дону, Светлана Антонова
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