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Понедельник, 23 декабря 2024, 23:44 мск

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Над Ростовской областью сбили девять беспилотников

Архив. Фото Минобороны РФ

Сегодня вечером вооруженные формирования Украины атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, с 20:40 до 21:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что основной удар пришелся на район Миллерово.

«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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