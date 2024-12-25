32 человека, в том числе 10 россиян, выжили в авиакатастрофе в Актау

В авиакатастрофе близ казахстанского города Актау как минимум 32 человека выжили, но это не итоговые данные, сообщил представитель Генпрокуратуры Азербайджана. В то же время МЧС Казахстана сообщает, что в больницы доставлены 29 выживших, включая двоих детей. Там отметили, что списки погибших и пострадавших уточняются. По данным посольства РФ в республике, среди выживших 10 россиян.

Пострадавшие российские граждане находятся в больницах города Актау, им оказывается медицинская помощь, сообщили ТАСС в дипмиссии России.

Отмечается, что остались живы также 14 граждан Азербайджана, два гражданина Киргизии и еще три человека, чье гражданство не установлено.

Всего на борту, по уточненным данным МЧС Казахстана, находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана, а также три гражданина Киргизии. Выжили в основном те, кто находился в хвостовой части самолета, которая осталась практически целой, сообщили в оперштабе МЧС республики. Оба пилота погибли.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Перед этим воздушное судно подало сигнал тревоги. По предварительным данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами произошла внештатная ситуация, из-за чего командир экипажа принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Актау. Отметим, что управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана сообщало о взрыве на борту кислородного баллона.

По факту авиакатастрофы правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело. Расследование проводится по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Уголовное дело также возбудил Следственный комитет России. «По факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура Азербайджана после авиакатастрофы возбудила уголовное дело по двум статьям – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Халатность». В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что причины крушения самолета неизвестны, есть разные версии, но говорить об этом еще слишком рано. Он поручил создать госкомиссию для расследования обстоятельств авиакатастрофы. После крушения самолета азербайджанский лидер прервал визит в Россию, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ в Петербурге.

Актау, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube