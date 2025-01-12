Создан федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута

По поручению президента РФ Владимира Путина сформирован федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в результате крушения танкеров «Волгонефть». Глава МЧС России Александр Куренков и его члены прибыли в Анапу.

Как уточнили в МЧС, Куренков лично проконтролирует ход проведения работ, которые в круглосуточном режиме ведутся на загрязненном побережье. Глава ведомства также проведет заседание правительственной комиссии для выработки дополнительных мер по скорейшей ликвидации последствий крушения танкеров.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Загрязнение зафиксировано также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе.

На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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