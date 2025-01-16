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Четверг, 16 января 2025, 14:13 мск

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СК возбудил дело о хищении 800 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Экс-директор по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» (Ростов-на-Дону) Николай Борисов стал фигурантом уголовного о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, бывший топ-менеджер похитил как минимум 800 млн рублей. Подозреваемый заключен под стражу.

Согласно данным следствия, в 2021 году «Десятый подшипниковый завод» в ходе исполнения государственного оборонного заказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд рублей. «В 2022 году Борисов путем необоснованного завышения цен на поставляемую продукцию и подлога документов похитил не менее 800 млн рублей», – говорится в сообщении СКР.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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