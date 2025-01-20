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Понедельник, 20 января 2025, 12:48 мск

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Уронивший посылку курьер вывел полицейских на наркоплантацию

Фото: FreePik

В Нижнем Новгороде курьер уронил посылку и помог полиции обнаружить наркоферму. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

19-летний парень забрал посылку с улицы Пролетарской и повез ее в переулок Светлогорский. В дороге курьер уронил коробку, из нее выпал сверток. Курьеру пакетик показался подозрительным, он отвез находку в полицию.

Правоохранители установили, что в свертке находится два грамма марихуаны. Оперативники установили личности заказчика и отправителя посылки и провели обыски, а в результате обнаружили плантацию по выращиванию наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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