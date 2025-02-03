За ночь над Россией уничтожено 70 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны в ночь на понедельник уничтожили 70 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, 27 дронов перехватили над Ростовской областью, 25 – над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над – Курской.

В Волгоградской области после массированной атаки БПЛА произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщал глава региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети», – уточнил губернатор. По его данным, никто не пострадал.

Напомним, 31 января на НПЗ в Волгоградской области также возник пожар в результате падения обломков БПЛА. Пострадал рабочий завода, его госпитализировали. Возгорание быстро ликвидировали.

В Астраханской области, как сообщал глава региона Игорь Бабушкин, беспилотники атаковали в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. «При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет», – написал губернатор в своем тг-канале.

В Ростовской и Воронежской областях, по информации властей регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, ранним утром из-за угрозы безопасности полетов приостанавливали работу шесть аэропортов в России – в Астрахани, Волгограде, Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. К настоящему времени все аэрогавани возобновили прием и отправку рейсов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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