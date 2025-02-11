В США арестованы двое россиян по обвинению в кибервымогательстве

В США арестованы граждане РФ Роман Бережной и Егор Глебов по подозрению в распространении компьютерного вируса Phobos и вымогательстве на общую сумму $16 млн. Об этом говорится в заявлении американского министерства юстиции.

По версии следствия, с мая 2019 года по октябрь 2024 года жертвами группы хакеров, которой руководили 33-летний Бережной и 39-летний Глебов, стали более тысячи государственных и частных организаций в США и других государствах.

Пострадавших, среди которых, как утверждают американские власти, были детская больница, поставщики медицинских услуг и образовательные учреждения, вынуждали оплачивать деактивацию компьютерного вируса.

Хакерам грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в кибермошенничестве, 10 лет по обвинению в компьютерном взломе, а также по 5 лет за остальные правонарушения. В сообщении американского Минюста уточняется, что россиянам предъявлены обвинения всего по 11 пунктам.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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