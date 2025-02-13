Средства ПВО обезвредили 7 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря

Вооруженные формирования Украины атаковали Крым с помощью беспилотников. Как сообщает министерство обороны РФ, за полчаса над полуостровом и акваторией Черного моря было сбито 7 аппаратов.

«В период с 19:00 до 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении ведомства.

Другие подробности и пока не приводятся.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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